Gefährlich werden solche bakteriellen Infektion vor allem, wenn sie in Folge einer Viruserkrankung auftreten, also etwa zu einer Grippe noch dazu kommen. Dann ist das Immunsystem bereits geschwächt und kann den neuen Erreger noch schlechter abwehren. Das führte unter anderem zum Tod dreier Jugendlicher in Sachsen-Anhalt, die in der Zeit um Jahreswechsel herum an Sekundärinfektionen mit bakteriellen Erregern gestorben waren.