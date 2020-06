Lichtschutzfaktor 50: Für viele sonnenempfindliche Menschen das Minimum! Bildrechte: imago/photothek

Also bleibt sonnenempfindlichen Menschen nichts anderes übrig, als sich zu schützen: Mit Sonnenhüten und langer Kleidung, dem Verweilen im Schatten und natürlich mit Sonnencremes mit hohem Lichtschutzfaktor. Ein Forschungsteam der Abteilung für Dermatologie an der Johns Hopkins Universität aus den USA hat sich deshalb dafür interessiert, welche Zusammenhänge es zwischen solchen Sonnenschutz-Maßnahmen und Sonnenbrand sowie dem Vitamin-D-Haushalt im Körper gibt. Die Ergebnisse ihrer Untersuchung hat das Team um Hautärztin Sooyoung Kim im Fachmagazin Journal of the European Academy of Dermatology and Vernereology veröffentlicht.