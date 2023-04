Bei einem Pressegespräch am Montag begründeten Mitglieder der Stiko die Überarbeitung mit dem Ende des pandemischen Zustands. Nachdem in den vergangenen zwei Jahren über 200 Millionen Impfdosen in Deutschland ausgegeben wurden, seien nun die meisten Menschen grundimmunisiert. Viele haben sich auch ein- oder mehrfach mit Corona infiziert, so dass nun eine relativ breite Immunität in der Bevölkerung vorhanden ist.