Das Leipziger Naturkundemuseum bestätigte den ersten Fund der Nosferatu-Spinne "Zoropsis spinimana" in Sachsen. Das Exemplar war in einem Keller in Leipzig aufgefallen, eingefangen und vom Arachnologen Robert Klesser im Leipziger Naturkundemeusum untersucht worden. Sein Kommentar zu diesem Fund: Die Globalisierung erschließt nicht nur dem Menschen immer mehr Regionen auf der Welt. Tiere nutzten dabei meist zufällig und unfreiwillig menschliche Reise- und Transportmöglichkeiten. So konnten viele Tier- und Pflanzenarten neue Inseln, Länder und Kontinente erschließen, wo sie zuvor nicht heimisch waren, sagt der Arachnologe: