Schafe gab es auf Eysturoy lange vor den Wikingern. Bildrechte: IMAGO / blickwinkel

Doch neue Beweise vom Grund eines Sees auf der zu den Färöern gehörenden Insel Eysturoy legen nun nahe, dass bereits um das Jahr 500 - also sage und schreibe 350 Jahre vor den Wikingern - Menschen auf der nordatlantischen Inselgruppe siedelten. In den Schlammsedimenten des Sees Eidisvatn fand ein internationales Forscherteam unter Federführung des Lamont-Doherty-Instituts New York massenhaft Fragmente von Schaf-DNA sowie Lipide aus dem Verdauungssystem der Tiere. Die Wissenschaftler sehen darin einen Beleg dafür, dass bereits zwischen 492 und 512 n. Chr. eine große Zahl von Hausschafen auf Eysturoy auftauchte. Da die Färöer aber ursprünglich überhaupt keine Säugetier-Populationen besaßen, können die Schafe nur durch Menschen auf die Insel gebracht worden sein.