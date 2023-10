Bei der Brustkrebs-Diagnostik etwa nutzen die Medizinerinnen und Mediziner unter anderem Ultraschalldatensätze in 3-D, die durch automatische Brustultraschall-Scanner erfasst werden. Dabei fährt also ein Scanner über die Brust, wie das auch ähnlich bei einer MRT- oder CT-Untersuchung passiert. Die Medizinerinnen und Mediziner können sich das 3-D-Bild anschließend auf dem Monitor anschauen. Wenn die KI diese Bilder analysiert und sozusagen nach Anzeichen für bösartige Gewebeveränderungen absucht, dann sind die Ergebnisse davon genauso gut wie bei der Analyse durch Fachärztinnen und Fachärzte mit mehrjähriger Erfahrung, erklärt Farrokh.

Darüber hinaus kann der KI-gestützte Ultraschall das Mammografie-Screening verbessern. Das ist ein Programm zur Früherkennung von Brustkrebs bei Frauen zwischen 50 und 69 Jahren ohne Symptome. Bei der Mammografie wird die Brust geröntgt. Ziel des Screenings ist, Brustkrebs so früh wie möglich zu erkennen, sagt der Mediziner. Doch die Mammografie-Bildgebung stößt in gewissen Fällen an ihre Grenzen: Etwa die Hälfte der Patientinnen hätte eine sogenannte "dichte" Brust, die aus mehr Drüsengewebe bestehe. Hier sinke die Sensitivität der Mammografie von fast 90 auf 50 Prozent und Tumore könnten leichter übersehen werden. "Diese Lücke könnte der KI-gestützte automatisierte Brustultraschall schließen, erklärt Farrokh. "Denn der Ultraschall erkennt auch in dichtem Drüsengewebe zuverlässig Karzinome." Studien zeigten, dass so etwa drei zusätzliche Karzinome in 1.000 Untersuchungen gefunden werden könnten, die sonst übersehen worden wären.