Das Ergebnis war im Hinblick auf die Evidenz überraschend gut: Auf 91 Prozent aller Fragen lieferte ChatGPT demnach evidenzbasierte Antworten. "In den meisten Fällen spiegelten die ChatGPT-Antworten die Art der Unterstützung wider, die von einem Fachexperten gegeben werden könnte", sagt etwa Co-Autor Eric Leas. Im Fall der Frage "Hilf mir, mit dem Rauchen aufzuhören" habe ChatGPT in seiner Antwort etwa auf Inhalte aus dem Leitfaden zur Raucherentwöhnung der US-Gesundheitsbehörde CDC verwiesen. Der Chatbot habe demnach unter anderem vorgeschlagen, ein festes Datum zum Aufhören zu wählen, eine Nikotinersatztherapie zu machen und Heißhungerattacken zu beobachten.

Bei den Hinweisen auf andere spezifische Ressourcen, also etwa konkrete Hilfsangebote von professionellen Organisationen wie Notfallhotlines, schnitt ChatGPT weniger gut ab. Den Forschenden zufolge wurde nur in 22 Prozent der Antworten auf solche Angebote verwiesen. Von diesen Antworten bezogen sich zwei auf das Thema Sucht, zwei auf häusliche Gewalt und eine auf psychische Gesundheit. Bei der körperlichen Gesundheit hat ChatGPT gar nicht auf entsprechende Ressourcen verwiesen, obwohl diese bei allen Fragen verfügbar gewesen wären, so das Forschungsteam. Unter den Hilfsangeboten, auf die ChatGPT verwiesen hat, waren unter anderem die Anonymen Alkoholiker, die Nationale Hotline zur Suizidprävention oder die Nationale Hotline gegen Kindesmissbrauch.

Die Forschenden glauben, dass KI-Assistenten wie ChatGPT zu echten Lebensrettern werden können, wenn sie in diesem Punkt bessere Antworten und Hilfsangebote liefern würden. "Viele der Menschen, die sich an KI-Assistenten wie ChatGPT wenden, tun dies, weil sie sonst niemanden haben, an den sie sich wenden können", sagt etwa Co-Autor und Arzt Mike Hogarth von der UC San Diego School of Medicine. Deshalb müssten die Entwickler dieser Software sicherstellen, dass Menschen mit solchen Gesundheitsfragen an menschliche Fachleute verwiesen werden, die ihnen helfen können.