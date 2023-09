Andererseits könnte man eben wegen der Beschränkung auf den "Computational Functionalism" behaupten, dass durch den Studienaufbau schon relativ klar war, was herauskommen könnte. Wenn Bewusstsein nicht nur auf Lebewesen beziehungsweise auf biologische Gehirne beschränkt ist, sondern auch in Computern auftreten kann, dann ist natürlich theoretisch nichts unmöglich. Auch lässt die Tatsache, dass einige der Studienautoren im März an dem Offenen Brief beteiligt waren, in dem sechs Monate KI-Pause gefordert wurden, die Vermutung zu, dass hier eher KI-kritische Wissenschaftler am Werk waren.