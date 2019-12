Es klingt noch etwas blechern, aber vermutlich ist der Wohlklang nur eine Frage der Zeit, nämlich wann der digitale Computersound in richtige Noten umgewandelt und von einem Orchester gespielt wird. Aber wie ist es überhaupt möglich, dass ein Computer Beethoven imitieren kann?

Die vielen Skizzen und Aufzeichnungen sind der Schlüssel, sagt Matthias Röder, Programmierer der komponierenden Künstlichen Intelligenz (KI). Er ist derzeit Direktor des Karajan Instituts in Salzburg. Sechs Monate lang fütterte Röder "den Schüler", sprich Computer, mit Noten. Das funktioniere bei anderen KI's genauso.

Allerdings reicht das Lernen von Datensätzen alleine nicht aus, sagt Eric Peukert. Er ist Geschäftsführer des neu gegründeten Zentrums für Künstliche Intelligenz in Dresden und Leipzig.

Was KI eigentlich ausmacht, dann noch zusätzlich, ist die Interaktion.

Ich muss diese Information in einen Kontext einordnen, muss im Hintergrund Faktenwissen haben, Entscheidungen treffen, wie es auf meine Sprache reagiert. Da sind sehr viel mehr Sachen drin als nur, 'Ich lerne aus einem großen Datensatz die statistischen Häufigkeit von bestimmten Bildmerkmalen und entscheide, das ist ein Telefon'.

Sprachsysteme sind in viele Haushalte eingezogen

Bestes Beispiel sind Sprachsysteme auf unseren Smartphones, die wir etwas fragen können und die uns dann antworten. Der IT-Experte Rand Hindi arbeitet in Paris an einem Projekt, bei dem ein kleiner, weißer Roboter mit großen Augen lernt, indem er zuschaut und nachmacht, Auge in Auge mit Menschen: