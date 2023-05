Ich bin Kilian Irrgang*. Ich habe Ihnen schon erzählt, wie man die Plugins für ChatGPT installiert. Jetzt möchte ich das erste – hoffentlich sinnvolle – Plugin ausprobieren. Unter den mehr als 100 waren aber kaum welche, mit deren Namen ich sofort etwas anfangen konnte. Wahrscheinlich ist da ziemlich viel für den nordamerikanischen Markt gemacht. Eines kenne ich jedoch auch mit einem deutschen Ableger: Expedia. Dort war ich zwar noch nie aktiv, aber ich weiß, dass man da Unterkünfte und Flüge buchen kann, ein Reiseportal eben. Also habe ich das entsprechende Plugin im Store installiert, auf dass mir die Künstliche Intelligenz bei der Urlaubsplanung beistehe. Der "Plugin Store" bei ChatGPT mit hier schon installiertem Expedia-Plugin Bildrechte: MDR Wissen

Außerdem, das hatte ich irgendwo bei YouTube gesehen, habe ich auch noch ein Plugin namens Wolfram installiert. Mit dem werde ich mich später nochmal intensiver beschäftigen, weil es ein Fast-Alleskönner im Datenbereich sein soll. Jetzt soll mir Wolfram aber erst mal nur als Wetterdaten-Helfer zur Seite stehen, denn ich hasse es, wenn es im Sommerurlaub gar zu heiß ist, also will ich nur Reiseziele angeboten bekommen, wo die Hitze-Wahrscheinlichkeit nicht gar so hoch ist. Genau das sollen die Plugins Wolfram und Expedia im Zusammenspiel bewerkstelligen können. Quelle: YouTube ...

Haus am See

Nun ist mein Sommerurlaub in Wahrheit natürlich schon gebucht. Aber macht nichts, ich kann ja trotzdem so tun, als suche ich noch. Also erzähle ich ChatGPT meine fiktiven Anforderungen:

"Meine Familie möchte im Juli zwei Wochen Urlaub in einem Haus am See machen. Ein kleines Ruder- oder Motorboot soll vorhanden sein. Die Lufttemperaturen vor Ort sollten üblicherweise nicht höher als 30 °C sein. Der Urlaubsort sollte von Sachsen aus mit dem Auto erreichbar sein. Wir sind zwei Erwachsene und ein 12-jähriges Kind."

Später füge ich noch den genauen An- und Abreisetag hinzu. Der Bot sagt mir, er habe alles verstanden und verspricht: "Ich werde nach Häusern suchen, die in der Nähe eines Sees liegen und ein Ruder- oder Motorboot zur Verfügung stellen. Da wir den genauen Ort noch nicht kennen, werde ich zunächst allgemein in Deutschland suchen." Los, ChatGPT, such mir so einen Urlaub! Bildrechte: IMAGO / imagebroker

Diese allgemeine Suche in Deutschland führte allerdings zu einer Fehlermeldung innerhalb des Expedia-Plugins, woraufhin ChatGPT schreibt:

Es scheint, dass die Suche nach "Deutschland" zu allgemein ist und mehrere Orte gefunden wurden. Lassen Sie uns die Suche eingrenzen. In Sachsen und den umliegenden Bundesländern gibt es viele schöne Seen. Hier sind einige Vorschläge:

Sächsische Schweiz: Diese Region ist bekannt für ihre atemberaubende Landschaft und hat auch einige schöne Seen.

Mecklenburgische Seenplatte: Diese Region im Norden Deutschlands ist bekannt für ihre vielen Seen und wäre eine etwas längere Fahrt, aber vielleicht eine Überlegung wert.

Brandenburg: Direkt westlich von Sachsen hat Brandenburg auch viele Seen und könnte eine gute Option sein.

Könnten Sie bitte angeben, welche dieser Regionen Sie bevorzugen, oder einen spezifischen Ort nennen, den Sie im Auge haben?

So, so. Davon abgesehen, dass ich mich nie auf Deutschland, sondern nur auf Auto-Erreichbarkeit beschränkt hatte, ist die Sächsische Schweiz also Wahl Nummer 1, wenn man Urlaub am See machen will? Und Brandenburg liegt westlich von Sachsen? Ich spüre wieder mal leichte Wut auf die KI in mir aufsteigen.

Ausgebootet

Ich mache dem Bot klar, dass ich mir auch Österreich vorstellen könnte. Er fordert wieder eine geografische Einschränkung. Ich wähle das Salzkammergut. Er schlägt mir drei Hotels vor, Kosten pro Übernachtung nicht unter 500 Euro. Ich lache hämisch und bestehe auf dem Ferienhaus am See. Er sagt: gibt es nicht in Österreich, vielleicht anderswo suchen? Ich sage: probier's in Mecklenburg. Er bietet mir drei Unterkünfte an, die alle nicht am See zu liegen scheinen. Ich frage, ob die auch wirklich alle ein Boot anbieten. Er entschuldigt sich für das Missverständnis, nach Booten könne er nicht suchen.

Ich schließe den Chat.