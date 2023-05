Ich bin Kilian Irrgang*. Mit Visual ChatGPT und AutoGPT habe ich eher schlechte Erfahrungen gemacht. Die Ursprungsvariante der KI-Bots hingegen, also ChatGPT, hat mir schon immer ganz gut gefallen und tatsächlich schon einige Male geholfen. Deshalb war ich sehr gespannt auf die Plugins, die da kommen sollten. Nun sind sie da, und ich wollte sie natürlich sofort testen. Hier ist mein Erfahrungsbericht.

Plugins für ChatGPT

Eines vorweg: Für den Zugriff auf die Plugins braucht man eine Plus-Mitgliedschaft bei OpenAI. 20 US-Dollar pro Monat kostet die, das ist sicher kein Pappenstiel. Aber mir war die Aussicht auf die Erweiterungen das wert.

Um als Plus-Mitglied die Plugins zu aktivieren, muss man in seine Einstellungen ("Settings") gehen, dort gibt es den Menüpunkt "Beta features", wo man die Plugins ein- und ausschalten kann. Bildrechte: MDR Wissen

Das bedeutet aber leider nicht, dass sofort mit allen Plugins gearbeitet werden kann. Erst einmal muss man bei jedem neuen Chat wählen, mit welcher Variante von ChatGPT man kommunizieren will. Ich habe da derzeit vier Möglichkeiten:

1. GPT-3.5, der noch nicht so "schlau" wie Version 4 ist, aber dafür Plus-Mitgliedern wie mir rasend schnelle Antworten gibt (und eben nicht so lange zum vermeintlichen Tippen der Antworten braucht).

2. GPT-4 in der herkömmlichen Variante, die es seit einiger Zeit gibt.

3. GPT-4 mit "Web browsing", wodurch der Bot in der Lage ist, auch aktuelle Informationen im Netz zu suchen und nicht mehr immer auf dem Wissensstand von September 2021 verharren muss wie in der herkömmlichen Variante.

4. GPT-4 mit Plugins, also genau das, was ich jetzt will. Bildrechte: MDR Wissen

Irgendeine Kombination der vier Möglichkeiten ist leider nicht vorgesehen. Ich kann also weder den schnelleren GPT-3.5 mit Plugins verwenden, noch Plugins mit gleichzeitigem Web Browsing. Nun ja, was soll's, ich will ja erst mal auch nur die Plugins testen, also setze ich dort das Häkchen.

Übersichtlich ist anders

Nun erscheint ein neues Ausklappmenü, wo "no plugins enabled" steht und ich mich auf den Weg zum "Plugin store" machen kann. Beim Wort "store" kommen Befürchtungen auf, dass ich vielleicht werde bezahlen müssen, aber diese zerschlagen sich zum Glück schnell. Dafür gibt's eine Info-Tafel, die auf Englisch in etwa erklärt, dass OpenAI nicht für die Plugins verantwortlich ist, weil sie von externen Dienstleistern stammen, dass durch die Plugins ChatGPT mit der Außenwelt verknüpft wird und Teile der Konversationen nach außen sendet und dass ChatGPT automatisch wählt, welches der aktivierten Plugins er benutzt. Bildrechte: MDR Wissen

Ich kann mit alledem leben, klicke auf OK, lande im "Plugin store" und bin ein bisschen überfordert.

Auf jeder Seite im Store werden acht Plugins angezeigt. Wie ich sehe, gibt es 17 solche Seiten. Gut, auf der letzten steht nur ein Plugin. Das macht nach Adam Ries trotzdem 16*8+1 = 129 Plugins, aus denen ich hier wählen darf. 129! Meine Fresse. Bei jedem steht zwar eine kurze Beschreibung dabei, aber so richtig aussagekräftig ist die selten. Man kann die Plugins auch nicht nach Themengebieten oder ähnlichem ordnen, so bleibt nur mühsames Durchklicken. Bildrechte: MDR Wissen

Ich bin reich!

Finanzwelt, Webseitenoptimierung, Erdbeben auf den Philippinen – all das interessiert mich im Moment kein bisschen. Was sind denn hier wirklich gute und sinnvolle Helferlein, die mir nützen oder zumindest Spaß machen könnten?

Da fällt mein Blick auf ein Plugin namens "I am rich". Bildrechte: MDR Wissen

Ich installiere das Plugin und frage mich, was man damit tun kann. Moment, denke ich, wieso frage ich mich und nicht die KI? ChatGPT wird das doch hoffentlich beantworten können.

Also gebe ich in einen neuen Chat mit aktiviertem I-am-rich-Plugin ein: Was kann und tut das Plugin "I am rich"?

ChatGPT antwortet: Das "I am rich" Plugin ist ein einfaches Tool, das eine bestimmte Aktion ausführt, wenn jemand "I am rich" schreibt. In diesem Fall zeigt es das Bild iamrich.jpg an. Es ist ein humorvolles Plugin, das dazu dient, ein bisschen Spaß und Interaktion in die Konversation zu bringen. Es hat keine weiteren Funktionen oder Fähigkeiten.

Nicht dein Ernst! Aber zumindest will ich dieses "humorvolle Plugin" einmal testen. Ich gebe sowohl auf Deutsch "Ich bin reich!" ein, als auch auf Englisch "I am rich". Beide Male passiert das Gleiche: Bildrechte: MDR Wissen

Ein Bild wird angezeigt.

Wenn es sowas in den Store schafft, dann habe ich doch überhaupt keine Garantie, dass die anderen 128 Plugins etwas taugen, oder?

Ich mach's wie immer, wenn ich nicht weiter weiß und schaue mir YouTube-Videos zum Thema an. Und ich merke: Doch, es scheint auch sinnvolle Plugins zu geben. Einige davon werde ich genauer unter die Lupe nehmen, aber nicht mehr heute, sondern erst beim nächsten Mal. Immerhin weiß ich und wissen Sie jetzt schon mal, wie man sie installiert.

Bis zum nächsten Mal, scheitern Sie bitte gescheiter.

Ihr Kilian Irrgang