Kleine Kinder unter fünf Jahren hatten ein höheres Risiko, mit Covid-19 in eine Klinik zu kommen, wenn ihre Eltern nicht geimpft waren

Gilt vor allem für die Zeit vor der Zulassung einer Impfung für unter 5-Jährige

Limitationen: Relativ kleine Zahl von Fällen, viele demografische Merkmale unbekannt

Kinder erkranken zwar deutlich seltener schwer an Covid-19 als Erwachsene und vor allem Senioren. Einige der jüngsten Infizierten mussten während der Pandemie aber trotzdem in Krankenhäusern behandelt werden. Vor allem während der Omikronwelle, die in Frankreich bereits im Dezember 2021 begann, habe es eine starke Zunahme von Klinikeinweisungen von Kindern unter fünf Jahren gegeben, für die es zu diesem Zeitpunkt noch keinen zugelassenen Impfstoff gab, schreibt ein Team von Forschenden um den Kinderarzt François Angoulvant von der Universitätsklinik Lausanne in der Schweiz.

Angoulvant und Kollegen wollten daher wissen, ob der Impfstatus der Eltern einen Einfluss auf das Risiko der Kinder hatte, mit Corona in eine Klinik zu müssen. Über die Ergebnisse berichten die Wissenschaftler im Fachblatt JAMA Network Open.

Hohe Impfquote bei französischen Erwachsenen – trotzdem ungeimpfte Eltern

Für ihre statistische Analyse konnten die Forscher auf Daten einer Beobachtungsstudie zurückgreifen. Bei der Untersuchung wurden alle Kinder erfasst, die mit Covid-19 in einer französischen Klinik behandelt wurden. In die vorliegenden Studie wurden alle Kinder eingeschlossen, bei denen der Impfstatus der Eltern bekannt war. Insgesamt fanden die Forschenden so 163 Fälle von Kindern unter fünf Jahren, die mit Corona in einem Krankenhaus waren.

63 Kinder wurden während der Dominanz der Deltavariante von Sars-CoV-2 eingeliefert, fünf während des Übergangs zu Omikron und 94 in den ersten Monaten der Omikronwelle. Obwohl die Impfquote unter den über 18-jährigen Erwachsenen in Frankreich seit Februar 2022 bei 92 Prozent liegt, fanden die Forschenden durchaus Kinder, deren Eltern noch nicht geimpft waren.

Kinder ungeimpfter Eltern: Auch während Omikron erhöhtes Risiko schwerer Covid-Verläufe

Bei der statistischen Analyse zeigte sich, dass das Risiko einer Klinikeinweisung von Kindern mit geimpften Eltern nur drei Prozent des Risikos betrug, das Kinder ungeimpfter Eltern hatten. Während Omikron stieg dieses Risiko auf 21 Prozent. Die Forschenden vermuten, dass der Zusammenhang hier weniger klar war, weil die ansteckendere Omikron-Variante einen Teil des Impfschutzes aushebeln kann. Trotzdem sei der Effekt deutlich gewesen, schreiben die Autoren.