Kenia, Argentinien, Indien und Deutschland – das waren die Einsatzorte von Dr. Patricia Kannengiesser und ihren Kollegen von der University of Plymouth und der Freien Universität Berlin . Auf der Suche nach einer Antwort auf die Frage: Wie gehen Kinder verschiedener Kulturen mit Regelbrechern um? Was sich zunächst recht einfach anhört, war mit sehr viel Vorbereitungsarbeit verbunden. Denn um diese Studie überhaupt durchführen zu können, mussten sie erst einmal Kinder finden, die daran teilnehmen wollten. Zum einen nutzten die Wissenschaftler dazu internationale Kontakte eines Partners, der ebenfalls zu frühkindlicher Entwicklung forscht: Das Max-Planck-Institut für Evolutionäre Anthropologie . Weitere Forschungsstationen hat Patricia Kannengiesser selbst aufgebaut. Dazu war sie vor Ort, hat Schulen besucht, bei Behörden und in Gemeinden vorgesprochen, um Interesse für ihr Projekt und die Bereitschaft zur Unterstützung zu wecken. Erst dann konnte die eigentliche Forschungsarbeit beginnen.

Am stärksten hingegen reagierten die Kinder der Akhoe Hailom, einer ländlich lebenden ethnischen Gruppe in Namibia. Auch im Hinblick, mit welchen Mitteln sie sie sich bemerkbar machten, gab es große Unterschiede. Teilweise griffen sie einfach ein, sortierten selbst die Steine so, wie es für sie richtig war. Aber sie setzten natürlich auch Sprache ein und da zeigten sich deutliche Unterschiede. Kinder, die in Städten wie Leipzig oder Puna/Buenos Aires leben, erklärten ihrem Gegenüber die Regeln detailliert. Kinder aus ländlichen Gebieten gingen eher imperativ vor, sagten also "Nein, das darfst du nicht so machen", beschreibt Patricia Kannengießer. Warum das so ist, dafür hält sie folgende Erklärung für möglich: