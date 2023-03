Dass das aber nicht stimmt, haben in den vergangenen Jahren eine ganze Reihe von Forschungen zur psychischen Gesundheit von Kindern gezeigt. Eine neue Metastudie im British Medical Journal Global Health fasst Daten und Erkenntnisse aus diesen Aufsätzen nun zusammen. Zentrales Ergebnis: Kinder aus genderqueeren Elternhäusern entwickeln sich psychisch nicht schlechter, sondern in einigen Aspekten sogar besser als Kinder aus Familien mit traditionellen Mama-Papa-Paaren.

Das Team der medizinischen Universität Guangxi in China und der US-Uni Duke wertete insgesamt 34 Studien aus den Jahren 1989 bis 2022 aus. 16 dieser Arbeiten hatten vergleichbare quantitative Daten zur Gesundheit von Kindern und ihren Familien erhoben, die übrigen 18 hatten offene Befragungen mit Kindern und Familien unternommen. Alle Studien stammten aus Ländern, die gleichgeschlechtliche Beziehungen entkriminalisiert hatten.

Bei allen Studien ließen sich die Familien hinsichtlich der sexuellen Orientierung der Eltern vergleichen. Entweder ließen sie sich unter dem traditionellen Bild der Vater-Mutter-Kinder-Familien zusammenfassen oder die Eltern gehörten einer sexuellen Minderheit an. In den meisten Fällen handelte es sich dann entweder um gleichgeschlechtliche schwule oder lesbische Paare, die die Gruppe der gender-queeren Familien konstituieren.

Die Studien untersuchten Kinder und Eltern vor allem im Hinblick auf elf Gesichtspunkte. Dazu gehörten die psychische Anpassungsfähigkeit der Kinder, ihre körperliche Gesundheit, das Verhalten in der eigenen Geschlechterrolle, die (später erwartete) sexuelle Orientierung der Kinder und ihr Bildungsgrad, außerdem die psychische Belastung der Eltern, die Beziehung zwischen Eltern und Kindern, die Zufriedenheit der Eltern mit ihrer Paarbeziehung, das Funktionieren der ganzen Familie und mögliche soziale Unterstützung von außen.

Bei der Analyse der zusammengeführten Daten der 16 quantitativen Studien zeigte sich: Beide Familientypen, traditionell oder queer, schnitten in fast allen Bereichen ähnlich ab. Allerdings zeigten Kinder aus queeren Familien eine etwas bessere Fähigkeit, sich psychisch anzupassen, besonders die Vorschulkinder. Und die Qualität der Eltern-Kind-Beziehungen war etwas besser. Laut den Forschern zeigte sich, dass Kinder mit gleichgeschlechtlichen Eltern "gegenüber Diversität toleranter sind und fürsorglicher gegenüber jüngeren Kindern".

Auch zeigte sich, dass Familien, deren Eltern in einer rechtlich verankerten Partnerschaft wie der Ehe miteinander verbunden waren, etwas stabiler waren, so die Forscher.

In den qualitativen Interview-Studien äußerten Kinder mit gleichgeschlechtlichen Eltern seltener die Erwartung, später einmal heterosexuell orientiert zu sein. "In Familien, deren Eltern einer Minderheit angehören, gibt es möglicherweise weniger Geschlechterstereotypen, und dieser Effekt könnte positiv sein", glauben die Autoren der Studie. "Die Auseinandersetzung mit der Geschlechtsidentität und der Sexualität kann die Fähigkeit der Kinder verbessern, in einer Reihe von Kontexten erfolgreich zu sein und zu gedeihen."