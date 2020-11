Das bedeutet als Ableitung daraus, dass sowohl Studierende und Lehrpersonen in Ausbildung als auch in Fortbildung noch konkrete Informationen benötigen. Da gibt es eine Lücke. In Bezug auf Pubertät ist die Lücke schon teilweise geschlossen, in anderen Themengebieten ist der Bedarf relativ hoch.

Prof. Dr. Heinz-Jürgen Voß