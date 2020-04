Schon seit ersten Untersuchungen aus China wissen wir, dass Kinder deutlich seltener von Covid-19 betroffen sind. Sie stecken sich weniger an und erkranken nicht so häufig und nicht so schwer. Das bestätigt jetzt eine neue Untersuchung aus Island. Dort haben Forschende um Kári Stefánsson vom isländischen Unternehmen deCODE Genetics in Reykjavik bei bevölkerungsbezogenen Tests rund 13.000 Personen untersucht. Die Ergebnisse: 0,6 Prozent der Frauen und 0,9 Prozent der Männer waren infiziert. Bei Kindern unter 10 Jahren gab es dagegen keinen einzigen positiven Befund, bei den untersuchten ab 10 Jahren waren es 0,8 Prozent.

Damit bestätigen die Forscher auch die Zahlen der EU-Gesundheitsbehörde ECDC. Auch dort gab es unter den erfassten Covid-19-Fällen nur einen sehr kleinen Anteil an Kindern. Nur rund ein Prozent der Fälle seien bei Kindern unter 10 Jahren erfasst, vier Prozent bei 10- bis 19-Jährigen. Frühere Aussagen der Weltgesundheitsorganisation WHO gehen in eine ähnliche Richtung.

Stecken Kinder andere an?

In Island blieben die Schulen offen