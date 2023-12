Bildrechte: Colourbox.de

Elektronische Medien Smartphone-Nutzung durch Kinder: Welche Folgen hat Bildschirmzeit?

09. Dezember 2023, 04:59 Uhr

Papa, darf ich dein Handy haben? Diese Frage hören viele Eltern mehrmals täglich. Und die Antwort "Ja!“ sorgt zunächst für Ruhe und Frieden, aber langfristig zu Problemen. Dabei kommt es nicht nur darauf an, wie lange die Jüngsten der Familie an Smartphone und Co. sitzen, sondern auch, was sie darauf anschauen.