"Unsere Kinder" heißt es, wenn Heike Kielstein über die 74 konservierten Kinderleichen in ihrem Institut spricht. Die gebürtige Hannoveranerin leitet das Institut für Anatomie und Zellbiologie am Universitätsklinikum Halle - dort, wo fast 100 Jahre lang die Kinderleichen im Keller lagen. Sie war es auch, die die Untersuchungen angestoßen hat.

Am ersten Arbeitstag ist mir von den Kinder berichtet worden und das hat mich nicht mehr losgelassen. Es hat aber noch einmal gut ein Jahr gedauert, bis ich mich an das Thema überhaupt herangetraut habe.

Wir haben bei keinem der 74 Kinder äußerliche Gewalteinwirkungen gesehen. Sie sind unter anderem an einer Lungenentzündung gestorben, an Fehlbildungen des Gehirns und des Herzens.

Die Kinder starben auch an Krankheiten, die hierzulande gar nicht mehr auftreten - zum Beispiel an Rachitis - aber auch Knochenfehlbildungen. Trotzdem die Mediziner Erfahrung mit toten Körpern hatten, hat sie das Arbeiten an den Kinderleichen sehr berührt.

Das größte Kind in der Gruppe war zu dem Zeitpunkt, als wir es untersucht haben, so alt wie mein größter Sohn. Und wenn man weiß, da liegen 74 Kinder, die teilweise noch ihre Haare haben und wie schlafend aussehen - das bewegt einen schon sehr.

Nachdem die Frage der Todesursachen geklärt waren, ging es darum, woher die Kinder stammten. Zu der Zeit war es üblich, dass Eltern oder Hebammen oder Krankenschwestern verstorbene Kinder in die Anatomie der Stadt brachten. Etwa 3.000 Kinder wurden laut Kielstein zwischen 1920 und 1942 in das Institut gebracht. Warum diese 74 übrig blieben, weiß heute niemand mehr. 74 tote Kinder, 74 Schicksale. Das hieß für die Mediziner: Akten wälzen, Briefe lesen und Archive durchforsten. Leider gelang es nicht, die genaue Identität der Kinder festzustellen. Wenigstens konnten die Forscher eingrenzen, dass die Kinder wohl überwiegend aus ärmeren Familien stammten, die im Stadtzentrum von Halle wohnten.

Auf dem Grabnmahl die Worte von St. Exupery: Die großen Leute verstehen nie etwas von selbst, und für die Kinder ist es zu anstrengend, ihnen immer und immer wieder alles erklären zu müssen. Bildrechte: MDR/Annegret Faber

Was das Institut aber kann und wofür sich Heike Kielstein eingesetzt hat: die Kinder würdevoll zur Ruhe betten. Dafür hat das Institut zusammen mit der Leitung des Gertraudenfriedhofs und einem Bestattungsinstitut eine Ehrengrabstätte errichtet. Dort werden die eingeäscherten Kinderleichen unter Ausschluss der Öffentlichkeit beerdigt.



Die Stelle soll aber nicht nur für die Kinder aus Halle, sondern für alle Kinder deutschlandweit stehen, die in der Zeit in die Anatomischen Institute gebracht worden sind. Die Blumen hat ein Florist gespendet, zur Begleitung hat sich ein Chor von Institutsmitarbeitern zusammengefunden. So freut sich Heike Kielstein, dass dieses emotional aufwühlende Kapitel in der Geschichte des Anatomischen Instituts abgeschlossen werden kann.