Professorin Dr. Iris-Tatjana Kolassa, Dr. Alexander Karabatsiakis und Anja Gumpp von der Universität Ulm haben das untersucht. Ihre Hypothese: Hatten Mütter Belastungen in der Kindheit erlitten, steigt der Sauerstoff-Verbrauch ihrer Immunzellen postpartal, also nach der Geburt. Der Sauerstoff-Verbrauch ist ein Maß für die Funktionalität unserer Mitochondrien, der Kraftwerke der Zellen, in denen Energie produziert wird.

Dieses Ergebnis hatten die Forscher in einer vorangegangen Studie bereits belegt. Jetzt wollten die Forscher wissen: Wenn es bei den Müttern so ist, gilt das auch bei den Kindern? Dazu schauten sie sich Mutter-Kind-Paare an, bei denen die Mütter in ihrer Kindheit Vernachlässigung und Misshandlungen auf physischer oder emotionaler und - bei Misshandlungen - bis hin zu sexueller Art erlebt hatten.