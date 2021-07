Variante 1: Man platziert sie auf einer großen zusammenhängenden Fläche, zum Beispiel in einem Rechteck von 20 mal 50 Anlagen. Variante 2: Man bildet mehrere kleine Cluster, zum Beispiel zehn Cluster mit jeweils zehn mal zehn Anlagen und mit ausreichend Abstand zwischen den Clustern.

In einer neuen Studie wurden solche Szenarien anhand von Simulationsmodellen untersucht. Die US-Forscher weisen zwar darauf hin, dass ihre Simulation von idealisierten Daten ausgeht. Trotzdem seien die Ergebnisse gerade für die Anordnung von Offshore-Windparks (also denen im Meer) von großem Nutzen.

Eine zehnmal so hohe Energiedichte also in kleinen Windparks? Woran liegt das?

Schuld sind die sogenannten Wirbelschleppen, die im Windschatten einer Anlage entstehen.