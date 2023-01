In der Industrie wird Gas aber nur selten zum Heizen von Räumen eingesetzt und erfüllt meist andere Zwecke. Und so sieht man kaum eine Abhängigkeit der Gas-Einsparung von der Temperatur. In jedem einzelnen Monat des Jahres 2022 wurde in der deutschen Industrie im Vergleich zum Durchschnitt von 2018 bis 2021 Gas eingespart. Mal etwas mehr, mal etwas weniger, aber immer fast komplett unabhängig von der Durchschnittstemperatur. Selbst wenn die viel niedriger war als im Bezugszeitraum, wirkte sich das aufs Gas-Sparen so gut wie gar nicht aus.