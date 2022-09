Der Aufbau von großer Kapazitäten zum Speichern von Strom gilt als Nadelöhr der Energiewende. Denn Sonne und Wind liefern zwar kostenlose Energie, lassen sich aber leider nicht nach Bedarf an und ausschalten. Also müssen Speicher beispielsweise den von Windrädern und Solarzellen am Mittag produzierten Strom in den Abendstunden und den Nächten bereitstellen oder im Sommer produzierte Überschüsse für den Winter nutzbar machen.

So viel wie zwei Atomkraftwerke: Stromspeicherleistung in Deutschland aktuell 4,5 Gigawatt

Viel wird aktuell nicht darüber berichtet, aber aktuelle Studien kommen zu einem klaren Ergebnis: Der Aufbau von Speicherkapazität kommt in großen Schritten voran, vor allem dank vielen privaten Haushalten, die sich zusammen mit einer neuen PV-Anlage für das Dach gleich eine eigene Batterie anschaffen. Gerade Einfamilienhäuser haben auf diese Weise die Möglichkeit, mindestens beim Strom relativ autark zu werden.

Allein im Jahr 2021 kamen in diesem Bereich der Privatanwender 145.000 neue Speicher mit insgesamt rund 1,3 Gigawattstunden neu installierte Speicherleistung hinzu. Das geht aus einer aktuellen Studie des Teams um Jan Figgener von der RWTH Aachen hervor. Insgesamt gebe es laut den Forschenden inzwischen 430.000 stationäre Stromspeicher mit einer Gesamtleistung von 4,5 Gigawattstunden.Der deutsche Speichermarkt gehöre damit zu einem der führenden Märkte auf der Welt.

Bis 2030 benötigt Deutschland rund 100 Gigawattstunden Speicherleistung

"Der Ausbau in den kommenden Jahren muss allerdings noch deutlich verstärkt werden", sagt der Ingenieur Bernhard Wille-Haussmann, der sich am Fraunhofer Institut für Solare Energiesysteme in Freiburg mit den Anforderungen der Energiewende an die Stromnetze beschäftigt. "Nach Berechnungen unseres Instituts benötigen wir bis zum Jahr 2030 insgesamt 100 Gigawattstunden elektrische Speicherleistung."

Möglich werden soll das vor allem durch Großspeicher, vor allem auf der Ebene des Hochspannungsnetz. Transnet, einer der Betreiber des deutschen Übertragungsnetz, plant im schwäbischen Kupferzell einen sogenannten Netzbooster, also einen Speicher mit einer Leistung von rund 250 Megawatt. Es wäre der bislang größte Speicher der Welt. Geplanter Netzbooster in Kupferzell: Mit 250 Megawattstunden Leistung wäre die Anlage die bislang größte der Welt. Bildrechte: TransnetBW

Optimale Speicherstandorte: Stillgelegte Atom- und Kohlekraftwerke

Wille-Haussmann und seine Kollegen werben dafür, Standorte von stillgelegten Kohle- und Atomkraftwerken für den Aufbau solcher Speicher zu nutzen. "Dort sind die nötigen Anschlüsse an das Stromnetz bereits vorhanden, außerdem gibt es Fachpersonal", sagt der Forscher. In den meisten Bundesländern könnte aus seiner Sicht nach auf diese Weise relativ schnell die benötigte Speicherleistung installiert werden. "In Baden-Württemberg beispielsweise stehen 10,2 Gigawatt Anschlussleistung an ehemaligen Kraftwerkstandorten zur Verfügung, damit könnten alle für 2030 berechneten stationären Batteriespeicher mit 8,7 Gigawatt Leistung angeschlossen werden.

In Nordrhein-Westfalen stünden an jetzigen Kohlekraftwerksstandorten mit 16 Gigawatt nahezu die doppelte Anschlussleistung der benötigten Speicher von 9,4 Gigawatt Leistung zur Verfügung. Nur in Mitteldeutschland sei die Lage nicht ganz so komfortabel, da etwa in Thüringen und Sachsen-Anhalt nur 1,1 Gigawatt Anschlussmöglichkeiten an Kraftwerksstandorten vorhanden seien, aber 7,6 Gigawatt benötigt würden.

