Sönke Zaehle vom Max-Planck-Institut für Biogeochemie in Jena (links) und Johannes Quaas, Professor für Theoretische Meteorologie an der Universität Leipzig Bildrechte: Anna Schroll MPI-BCI / Katharina Werneburg Uni Leipzig

Der eine schaut in die Luft, der andere auf den Boden und in die Ozeane: Prof. Johannes Quaas erforscht an der Uni Leipzig, wie sich Wolken und Aerosole auf das Klima auswirken – und Dr. Sönke Zaehle berechnet am Max-Planck-Instituts für Biogeochemie in Jena, wie viel CO2 Ozeane und zum Beispiel Wälder aufnehmen können und wie sich das im Klimawandel verändert.

Am Max-Planck-Institut für Biogeochemie in Jena erforscht Dr. Sören Zaehle, wie Ozeane und Ökosysteme an Land in den CO2-Kreislauf eingebunden sind. Bildrechte: MPI-BGC

Die Arbeit der beiden Forscher ist typisch für die Klimaforschung, denn sie setzt sich aus vielen, hochkomplexen Spezialgebieten zusammen. Deshalb ist es beeindruckend, wie die Berichte des Weltklimarates zustande kommen: Hunderte Wissenschaftler auf der ganzen Welt sichten Ergebnisse aus allen Bereichen der Klimaforschung und fassen sie für den Bericht zusammen. Noch beeindruckender: Die Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen liegen dabei (bis auf ganz wenige Ausnahmen wie einen Rechenfehler bei den Himalaja-Gletschern) seit 30 Jahren nicht falsch, sagt Johannes Quaas, Professsor für Theoretische Meteorologie von der Uni Leipzig.

Es sind aber wohl nicht genug Konsequenzen gezogen worden: "Eine Generation des Klimawissens ist nicht deutlich beachtet worden", sagt Quaas.

Man hat 30 Jahre lang nicht genug getan. Und es war damals schon klar, was kommen würde. Prof. Johannes Quaas, Uni Leipzig

Die wichtigste Aussage des IPCC-Berichts, an dem Quaas und Zaehle als einzige Forscher aus Mitteldeutschland mitgearbeitet haben, ist für beide Wissenschaftler: Der Klimawandel ist nicht irgendwann, sondern jetzt und wir können ihn beeinflussen.

"Je länger man zögert, desto gravierender werden die Folgen", sagt Quaas. Das bedeutet aber auch, je mehr man gegen den Klimawandel unternimmt, desto milder würden auch die Folgen für uns und nachfolgenden Generationen werden. Nichts zu tun, sei absurd.

Wir müssen ohnehin etwas machen. Je eher und je stringenter, desto sicherer können wir in die Zukunft blicken. Prof. Johannes Quaas, Uni Leipzig

Und der Blick in die Zukunft gelingt Klimaforschern immer besser. Sie wissen mehr oder weniger, wie weit das Klima im Moment aus dem Gleichgewicht ist. Und sie wissen: Die Erwärmung der Erdoberfläche wirkt sich auf die Erwärmung der Ozeane aus. "Und das zieht sich über viele Jahrzehnte bis letztlich Jahrhunderte hin", sagt Quaas.

Wie sicher die Vorhersagen der Klimaforscher sind – diese Frage beantwortet Johannes Quaas in diesem Audio:

Dabei sind die Ozeane eigentlich der Freund der Menschheit. Das steht im Fachgebiet von Sönke Zaehle vom Max-Planck-Instituts für Biogeochemie in Jena lange fest.

Die Natur als unser Freund

Ozeane, aber auch Wälder und andere Ökosystem an Land nehmen nämlich auch CO2 auf. Sie haben in den vergangenen 60 Jahren die Hälfte der menschverursachten CO2-Emissionen aufgenommen.

"Die Natur hat uns in den vergangenen 60 Jahren geholfen. Aber wir können uns nicht darauf verlassen, dass das im gleichen Maß auch in den nächsten 60 Jahren passieren wird", sagt Zaehle.

Wird die Klimakrise also zum Notzustand auf Dauer? "Ich halte nichts von einem permanenten Notstand", sagt Zaehle.

Aber es ist mit Sicherheit so, dass uns die Zeit davon läuft. Dr. Sönke Zahle, Max-Planck-Institut für Biogeochemie in Jena

Und einige Komponenten des Erdsystems sind wohl träge: "Meeresspiegel, Eisbedeckung und Gletscher werden sich unabhängig von dem, was wir jetzt tun, über die nächsten Jahrhunderte verändern." Aber die oberflächennahe Temperatur sei relativ eng an die CO2-Konzentration in der Atmosphäre gekoppelt. Damit könne man zeigen, dass es möglich ist, den Klimawandel schnell zu begrenzen. "Wenn wir es tatsächlich schaffen, die CO2-Konzentration in der Atmosphäre zu stabilisieren, dann haben wir ein Großteil für ein stabiles Klima getan", so Zahle. Dafür müsse die Menschheit pro Jahr fünf Prozent weniger CO2 ausstoßen.

Hitze, Dürre, Starkregen auch in Mitteldeutschland

Wie sich die Veränderungen im Klima auf Mitteldeutschland auswirken, das kann keiner der beiden Wissenschaftler detailliert sagen. Aber beide wissen: extreme Wetter werden zunehmen. Quaas: "In Deutschland sind wir insgesamt bei weitem nicht so stark betroffen wie viele andere Gebiete auf der Welt." An der Uni Leipzig würde der Klimawandel in der Arktis und in den Tropen untersucht. "Dort haben sich schon wesentlich dramatischere Änderungen abgespielt und wir erwarten noch weitere dramatische Änderungen."

Was für Sönke Zaehle, dem Klimaforscher aus Jena, die wichtigste Aussage im aktuellen Weltklimabericht ist und was seine größte Angst ist – diese Fragen beantwortet er in diesem Audio:

In Mitteldeutschland erwartet Quaas weiterhin schwierige Klimaverhältnisse: Hitzewellen, Starkregen und milde Winter. "Wir werden uns grundsätzlich davon verabschieden müssen, dass wir zugefrorene Seen und Schnee haben", sagt Quaas.