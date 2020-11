2. Mehr Wasserdampf

Aufgrund der steigenden Temperaturen wird ein Teufelskreis in Gang gesetzt: Wird es wärmer, verdampft mehr Wasser und gelangt in die Atmosphäre, wodurch es wiederum noch wärmer wird. Wasserdampf sei für den Treibhauseffekt nämlich enorm wichtig, so die Forscher.

3. Emissionen des Permafrostbodens

Der Projektion zufolge werden die Permafrostböden noch Jahrhunderte lang weiter auftauen. Dabei würden massive Mengen CO2 und Methan in die Atmosphäre emittiert, die die gefrorenen Böden gebunden hatten.

Deutliche Kritik von Klimaexperten

Andere Klimaforscher nehmen die düstere Prognose der Norweger eher mit Kopfschütteln auf.

Trotz verbleibender Unsicherheiten halte ich es daher nicht für wahrscheinlich, dass wir bereits einen Kipppunkt überschritten hätten, an dem Emissionen aus tauendem Permafrost allein eine Jahrhunderte fortlaufende zusätzliche Erwärmung verursachen würden. Wir sollten weiter darauf setzen, die menschgemachten Treibhausgasemissionen schnellstmöglich zu senken, um die globale Erwärmung in Grenzen zu halten. Dr. Helge Goessling, Alfred-Wegener-Institut für Polar- und Meeresforschung