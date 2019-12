Mit dem großen Wurf in Sachen Klimaschutz rechnet Beobachter Schwarze in Madrid nicht. Dass die Länder ihre Klimazusagen für 2030 freiwillig erhöhen, bezweifelt der Experte. Es könne höchstens sein, dass einzelne Länder Ankündigungen machten. Die klimapolitische Ambition steht auch nicht offiziell auf dem Verhandlungsplan. Mit den derzeitigen Klima-Versprechen der Staaten landen wir aber zwischen drei und vier Grad Erwärmung, schätzt Schwarze.

Prof. Dr. Reimund Schwarze Bildrechte: Sebastian Wiedling / UFZ

Ein Thema, das dagegen ganz weit oben auf der Liste der zu verhandelnde Punkte steht, ist der CO2-Emissionshandel. So sollen Regeln beschlossen werden, wie Länder untereinander mit Emissionsminderungen handeln können, so das UFZ. Die Schweiz könne dann etwa für ein Klimaschutzprojekt in Brasilien bezahlen und sich die CO2-Einsparung selbst gutschreiben. Kritiker warnten vor einem gefährlichen Ablasshandel. Nicht ganz zu unrecht, erklärt Klimaökonom Schwarze und weist darauf hin, dass Länder mit Tricks die Integrität des Paris-Abkommens unterlaufen könnten.