Beide Institutionen weisen auf außergewöhnliche Beobachtungen für die Arktis hin: Demnach war die durchschnittliche Ausdehnung, die Meereisbedeckung, die zweitkleinste in den Aufzeichnungen. So hatte laut NOOA am 15. September das Meereis nur etwa 2,3 Millionen Quadratkilometer bedeckt, und damit die zweitkleinste Ausdehnung in den Aufzeichnungen seit September 2012. Die 14 kleinsten jährlichen Mindestausdehnungen sind dem Institut zufolge alle in den vergangenen 14 Jahren aufgetreten.