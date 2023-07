Es hat sich abgekühlt in Deutschland. Das gilt zwar für das Wetter, aber keinesfalls für die Gemüter. Denn die hat das kühlere Wetter eher angeheizt: Klimaerwärmung? Wo ist die denn plötzlich hin? Dürre und Trockenheit? Es regnet doch die ganze Zeit! Solche Kommentare von Menschen, die den anthropogenen Klimawandel bezweifeln oder leugnen, gibt es derzeit zu Hauf in den Sozialen Netzwerken. Das Klima schient nach der Corona-Pandemie das neue Lieblingsstreitthema der Deutschen zu werden.

Besonders entzündet hatte sich dieser Streit zuletzt an den prognostizierten Hitzerekorden in Südeuropa. Denn da vermuteten so einige Social Media-Nutzer Manipulation und Panikmache aufgrund einer vermeintlich fehlinterpretierten Pressemitteilung der Weltraumorganisation ESA. Andere konnten gar nicht glauben, dass es so heiß wie berichtet gewesen sein soll in Italien, Griechenland oder der Türkei, denn an dem konkreten Ort, an dem sie sich befunden haben, sei die Temperatur ganz anders gewesen. Ganz so als sei das Wetter keine lokal begrenzte Angelegenheit. Alles Fake News also?

Der wichtige Unterschied zwischen Wetter und Klima Wetter ist ein kurzfristiges Phänomen. Es beschreibt den kurzfristigen Zustand der Atmosphäre an einem bestimmten Ort zu einer bestimmten Zeit. Das Klima hingegen ist ein langfristiger Zustand. Die klimatischen Verhältnisse lassen sich nur über einen Zeitraum von mindestens mehreren Dutzend Jahren anhand einer Vielzahl von Einzelbeobachtungen beschreiben. Deshalb kann man aus einer Einzelbeobachtung, zum Beispiel einer regnerischen Woche im Juli, keine Rückschlüsse auf das Klima ziehen. Erst mithilfe jahrzehntelanger Beobachtungen aller Tage im Juli über Jahre können Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sagen, ob diese eine regnerische Woche zu den typischen Klimaverhältnissen der beobachteten Region passt. Beim Klima handelt es sich also um langfristige Tendenzen.

Ein Sommer, wie er früher einmal war

Der Meteorologe Andreas Friedrich vom Deutschen Wetterdienst (DWD) sagt, es ist nur eine Phase - also das aktuelle Wetter in Deutschland. "Im Prinzip haben wir jetzt einen Rückfall in einen normalen Sommer, wie ihn vielleicht die Älteren unter uns noch vor 20, 30 Jahren regelmäßig erlebt haben", bilanziert er. Denn üblicherweise habe der Sommer in Mitteleuropa zu dieser Zeit noch nicht vor allem aus Hitzewellen und Temperaturen über der 30-Grad-Marke bestanden. Es habe immer wieder Phasen gegeben, "wo es auch mal regnet, wo es mal kühl ist, wo die Luft vom Atlantik kommt und wir Temperaturen haben, wie wir sie jetzt diese Woche erleben".

Dunkle Wolken über dem Ostseestrand kann es trotz Klimaerwärmung immer wieder geben. Bildrechte: dpa

Das heiße jedoch nicht, dass sich das nicht schnell wieder ändern könne. Denn dass es trotz Klimaerwärmung mit immer neuen Rekord-Werten auch immer wieder solche kühleren Phasen gebe, sei nicht überraschend. "Also insofern ist es jetzt kein Widerspruch zur Klimaerwärmung, sondern mal ein vorübergehender Rückgang in die Normalität", so Friedrich.

Insgesamt sehe die Halbzeitbilanz des meteorologischen Sommers (Anfang Juni bis Ende August) nämlich etwas anders aus: Es war laut DWD deutlich zu warm und vor allem viel zu trocken - insbesondere in der Mitte und dem Osten Deutschlands. "Also insofern können wir bisher wieder von einem Sommer sprechen, der typisch für die Klimaerwärmung ist: zu warm, zu trocken und zu viel Sonnenschein", erklärt der Meteorologe. "Dass es jetzt mal ein paar Tage kühler ist, ändert da nichts prinzipiell an dieser Geschichte."

Was in Deutschland passiere, das sei ja auch immer nur ein kleiner Ausschnitt aus dem Weltklima, betont der Fachmann. Und global gesehen gebe es auch immer mal wieder Gebiete auf der Welt, in denen es gerade mal zu kalt sei. "Aber in der Summe sind halt die zu warmen Gebiete klar in der Oberhand und insofern rechnen auch Klimatologen damit", so Friedrich. "Und es spricht vieles dafür, dass wir vielleicht sogar das heißeste Jahr ever bekommen werden in der Klimageschichte – seit wir die Daten haben weltweit."

DWD: So heiß wie nie in einigen Regionen

Diese These stützt der Blick nach Südeuropa: Dort ist es nämlich schon seit Wochen nur heiß. Wie steht es also um die Rekordhitze am Mittelmeer?

Die Innenstadt von Rom heizt sich stark auf. Bildrechte: dpa