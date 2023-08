Das Problem liegt dabei darin, dass auch KI letztlich von Menschen mit bestimmten Vorurteilen trainiert wird, sodass die KI am Ende ebenso "voreingenommen" ist. Im Fall der Klimaforschung wird die Künstliche Intelligenz etwa mit komplexen Datensets gefüttert, die aber teilweise Lücken bei bestimmten Weltregionen oder Zeitspannen enthalten, was wiederum "Löcher" in den Berechnungen verursacht. Dadurch entstehen falsche Vorhersagen und in der Folge fehlerhafte Schlussfolgerungen daraus.