Angesichts eines bevorstehenden ersten Antrags auf Tiefseebergbau diskutiert der Rat der Internationalen Meeresbodenbehörde (ISA) ab Montag in Jamaika für zwei Wochen über Regeln für den Abbau von Rohstoffen. Ein kanadischer Konzern will Ende Juni den ersten Antrag auf kommerziellen Tiefseebergbau stellen. Dutzende Länder und Umweltorganisationen – darunter Deutschland – sehen den Bergbau in der wenig erforschten Tiefsee kritisch und fordern ein Moratorium.