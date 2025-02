Die nordatlantische Umwälzzirkulation (Amoc) könnte stabiler sein als bisher angenommen. Eine neue Modellierungsstudie von britischen und amerikanischen Forschern kommt zum Ergebnis, dass der Mechanismus auch bei einem weiteren Anstieg der globalen Durchschnittstemperaturen weiterhin funktioniert, wenn auch möglicherweise deutlich abgeschwächt. Für Europa wäre das in Bezug auf die Gefahren des Klimawandels eine gute Nachricht.

Die Amoc gilt als einer der wichtigsten Einflüsse für das Wetter in Europa. Sie sorgt dafür, dass es hier im Winter wärmer ist als in Kanada oder Sibirien, Regionen, die auf den gleichen Breitengraden wie Deutschland und Skandinavien liegen. Grund dafür ist das warme Wasser, das durch Winde und Erdrotation vom Golf von Mexiko entlang der nordamerikanischen Atlantikküste nach Europa fließt. Das dann nach Westen zurückströmende Wasser sinkt vor Grönland in die Tiefe. Dort strömt es nach Süden. Durch die Umwälzung entsteht eine Art Pump-Effekt: Das absinkende Wasser zieht weiteres warmes Wasser aus Süden nach sich.