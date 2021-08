Die sogenannte atlantische Umwälzströmung (Fachausdruck "Atlantic Meridional Overturning Circulation", kurz AMOC), zu der auch der das Wetter in Europa bestimmende Golfstrom gehört, steht offenbar kurz davor, grundlegend an Schwung zu verlieren. Zu diesem Ergebnis kommt eine neue Studie von Niklas Boers vom Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung (PIK), die jetzt im Fachmagazin " Nature Climate Change " erschienen ist. Daten aus der Erdgeschichte zeigen demnach, dass die Strömung neben dem aktuell noch vorherrschenden starken Modus auch einen schwachen Modus einnehmen kann. Dabei sei ein relativ abrupter Übergang von dem einen Zustand in den anderen möglich. Da die atlantische Umwälzströmung zu den zentralen Antreibern des Weltklimas gehört, sind die Folgen einer Veränderung der Strömungsstärke enorm und kaum eingrenzbar.

Schon vorangegangene Studien hätten gezeigt, dass die AMOC derzeit so schwach sei wie nie in den vergangenen 1.000 Jahren, heißt es in einer Mitteilung des PIK. Zentral für das Phänomen sei das Abschmelzen der Eismassen in Grönland in im Nordpolarmeer. Dadurch flössen enorme Mengen Süßwasser in den Ozean und verringerten den Salzgehalt in den oberen Wasserschichten. Da Süßwasser aber weniger Gewicht habe als Salzwasser, sinken die Wassermassen in Polarnähe nicht mehr so stark wie früher Richtung Meeresgrund.