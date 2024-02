Schauen wir uns mal diese Meridionale Umwälzströmung im Atlantik genauer an. Wie funktioniert die? Und wie beeinflusst sie unser Klima in Europa?

Es ist ganz schön schwer, sich das vorzustellen, was da im Atlantik passiert. Denn wir reden hier von Wassermassen, von einem Wassertransport, der etwa hundertmal so groß ist wie der Amazonas-Fluss. Das sind wirklich riesige Mengen Wasser, mehrere Kilometer breit und über tausende Kilometer lang, die den kompletten Atlantik bewegen, vom Süden bis in den Norden. Für uns hier ist wichtig, dass damit eine Menge warmes Wasser und damit Energie zu uns in den Norden transportiert werden. Wenn die Atmosphäre über dem Wasser kälter ist, wird die Energie an die Luft abgegeben und durch die Windsysteme auch hier ins Innere von Europa gebracht. Das sorgt für unser milderes Klima, gerade im Winter. Wenn wir uns Städte ansehen wie Hamburg, Dublin, London oder Stockholm und diese mit Orten auf den gleichen Breitengraden in den USA oder Kanada vergleichen, dann sind unsere Winter hier deutlich milder.

Nun könnte es in Europa in manchen Teilen bis zu 30 Grad kälter werden, sagen die niederländischen Forscher. Wie genau wäre das zu erklären? Bisher reden wir ja immer von Klimaerwärmung.

So drastisch wird es Gott sei Dank wahrscheinlich nicht. Das, worauf sich die Forscher da beziehen, passiert in dem Modell, wenn die atlantische Strömung abbricht und es zum Teil im Winter mal ortsweise um 30 Grad kälter werden kann als heute. Aber in dieser Studie wurde die Klimaerwärmung gar nicht einberechnet, sondern es wurde wirklich geschaut: Okay, was passiert, wenn die Strömung abbricht. In unserer realen Zukunft wird es immer eine Überlagerung von Effekten geben, die Abschwächung des Golfstromsystems und die globale Erwärmung werden gleichzeitig passieren. Wahrscheinlich reden wir also nicht ganz über 30 Grad. Es ist aber auch wichtig zu sagen, dass allein Abkühlung oder Erwärmung gar nicht unbedingt immer das Entscheidende sind. Denn immer, wenn es solche Änderungen im System gibt, kann es auch zu Abwandlungen in den Strömungen kommen. Das kann dann zum Beispiel das marine Leben im Atlantik beeinflussen. Oder es kann die Häufigkeit von Extremwetterereignissen beeinflussen. Da muss man dann noch viel detaillierter hinschauen.

Schuld an der Abschwächung oder dem Abbrechen der Meeresströmung soll der Klimawandel sein, also durch die weltweite Erwärmung würde die Atlantikströmung schwächer, heißt es. Wie genau ist da der Zusammenhang?

Dafür muss man sich angucken: Warum gibt es überhaupt diese Strömung im Atlantik? Was ist ihr Hauptmotor? Das sind die Wassermassen im nördlichen, subpolaren Atlantik, also in der Gegend von Grönland und Island. Dort sinkt das Wasser von der Oberfläche auf den Grund. Das passiert, weil das stark salzige Wasser kälter wird. Kälteres Wasser ist schwer und salzhaltiges Wasser hat eine höhere Dichte, ist also auch schwerer, also sinken die Wassermassen ab. Dieser Prozess ist eine Art Hauptantreiber der Atlantischen Meridionalen Umwälzzirkulation. Durch den Klimawandel schmilzt aber der grönländische Eisschild ab. Dadurch sehen wir auch veränderte Niederschlagsmuster. Es regnet also mehr im subpolaren Nordatlantik. Das sorgt dann dafür, dass das Oberflächenwasser weniger salzhaltig wird. Dann sinkt es langsamer ab und schwächt so den Motor des Golfstromsystems.

Nun spricht die Studie von einem sogenannten Kipppunkt. Wie schnell müssen wir mit diesem Kippen denn rechnen?