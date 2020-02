Ist die Energiewende realistisch? Kann sich Deutschland wirklich ausschließlich mit Strom aus erneuerbaren Energien versorgen? Der emeritierte Physik-Professor Sigismund Kobe von der TU Dresden ist überzeugt davon, dass die deutsche Energiewende scheitern wird. Physikalisch sei eine Stromversorgung durch erneuerbare Energien nicht möglich, da es in Deutschland zu wenig Sonne und Wind gebe und die neutigen Speicher fehlen. Was ist dran?

Frage 1: Wie viel unseres Stroms kommt aktuell aus erneuerbaren Energien?

In Deutschland wurden 2018 insgesamt 595,6 Terawattstunden (brutto) Strom verbraucht. Der Bruttostromverbrauch bezeichnet den gesamten Stromverbrauch in Deutschland - egal, woher die Energie dafür stammt. Von diesen 595,6 Terawattstunden Bruttostrom wurden 226 Terawattstunden aus erneuerbaren Energien - also Solar, Wind, Wasser und Biomasse - erzeugt. Das ist ein Anteil von fast 38 Prozent. Heißt: Aktuell reicht der Strom, der durch erneuerbare Energien erzeugt wird noch nicht aus, um Deutschland komplett zu versorgen.

Frage 2: Gibt es in Deutschland genug Wind und Sonne für die Stromversorgung?

Physik-Professor Kobe sagt, dass es in Deutschland zu wenig Sonne und Wind gebe, um die Stromversorgung zu sichern. Der Deutsche Wetterdienst hat untersucht, welche Möglichkeiten es aus meteorologischer Sicht gibt, trotz der Unbeständigkeit von Sonne und Wind genug Strom zu haben. Das Ergebnis war, dass durch die Kombination von Windkraft an Land und auf See, Fotovoltaik und einen europäischen Stromverbund die Risiken durch Phasen ohne viel Sonnenschein und Wind deutlich reduziert werden können. Exemplarisch hat der DWD ausgewertet, wie oft in der Vergangenheit über einen Zeitraum von 48 Stunden in bestimmten Gebieten die mittlere Energieproduktion aus Wind und Sonne unter zehn Prozent der Dauerleistung blieb. Wenn Windkraft mit Fotovoltaik kombiniert wurde, ergaben sich im Durchschnitt nur noch zwei Fälle.

„Irgendwo in Europa weht immer Wind“

Frage 3: Wie könnte sich Deutschland vollständig mit Strom durch erneuerbare Energien versorgen?

In einer Studie des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt am Institut für Technische Thermodynamik, des Instituts für Energie- und Umweltforschung und des Wuppertal Instituts für Klima, Umwelt und Energie wurden technisch-ökologischen Potenziale erneuerbarer Energien errechnet. Demnach schätzten die Wissenschaftler den Ertrag erneuerbarer Energien auf 705 Terawattstunden zur Stromerzeugung.

Fotovoltaikanlagen und Windkraft haben großes Potenzial

Das Fraunhofer Institut für Solare Energiesysteme ISE hat 2012 in einer Studie errechnet, dass eine Stromversorgung in Deutschland mit 100 Prozent erneuerbaren Energien möglich ist. Dazu seien keine Importe von Energie notwendig. 46 Gigawatt Photovoltaik sind bisher installiert, das Zehnfache sei in Zukunft möglich. Trotzdem weisen die Wissenschaftler in der Studie darauf hin, dass in Hinblick auf das technische Potenzial teilweise erhebliche technische Verbesserungen und Weiterentwicklungen nötig sind. Ein großer Teil des erzeugten Stroms in Deutschland kommt aus erneuerbaren Energien. In Zukunft soll es noch mehr werden. Bildrechte: Mitteldeutscher Rundfunk

Frage 4: Gibt es in Deutschland schon genug Energiespeicher?

In Deutschland gebe es nicht genug Energiespeicher, bemängelt Physik-Professor Kobe. Das stimmt, bisher gibt es noch nicht genug Energiespeicher, um Strom zum Beispiel aus Wind- und Solarkraft ausreichend zu speichern. Als Großspeicher werden in Deutschland bisher überwiegend Pumpspeicherkraftwerke eingesetzt. Die deutschen Pumpspeicherwerke können 40 Gigawattstunden Energie speichern. Zusätzlich gibt es Kapazitäten in Luxemburg, der Schweiz und Österreich, die für das deutsche Netz verfügbar sind.

Professor Kobe behauptet, die anderen Länder schlügen Profit aus der Zwischenspeicherung des Stroms durch erneuerbare Energien, der Endverbraucher leide darunter. Professor Dr. Bruno Burger ist Experte für erneuerbare Energien beim Fraunhofer Institut für Solare Energiesysteme ISE und widerspricht Professor Kobe vehement.

Deutscher Strom wurde schon immer in Österreich und der Schweiz zwischengespeichert. Auch in Zeiten, in denen wir noch keine erneuerbaren Energien, sondern Kernenergie hatten. Prof. Bruno Burger, Fraunhofer ISE

Fazit

Deutschland könnte sich durch erneuerbare Energien komplett mit Strom versorgen. Ohne Ausbau von Energiespeichern und eine Vernetzung innerhalb Europas geht es nicht. Und dafür muss die Politik die Weichen stellen. Im Moment, bemängeln die Wissenschaftler, gehe es noch zu langsam voran.

dd/MDR Wissen

