Christian Voigt: Wir wussten das bereits aus Anekdoten und haben es jetzt statistisch anhand der großen Schlagopfer-Datei nachgewiesen, die am Landesamt für Umwelt in Brandenburg existiert. Dort haben wir einen höheren Anteil an Jungtieren als Schlagopfer gefunden als in der Gesamtpopulation. Wir haben auch einen relativ hohen Anteil ein Weibchen gesehen, aber das entspricht ungefähr dem Verhältnis von Männchen zu Weibchen in der Gesamtpopulation. Vermutlich kommen Jungtiere an den Anlagen zu Tode, weil sie ihre Umgebung erkunden.