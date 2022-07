Das internationale Forschungsteam um Prof. Peter Bayer untersuchte dafür die Frage, ob eine Rückgewinnung der Wärme, die beim Heizen von Haushalten entsteht, in großem Stil möglich sei. Schließlich werden dafür in Deutschland laut Umweltbundesamt rund zwei Drittel des privaten Energieverbrauchs aufgewendet. Ein Großteil davon kommt immer noch aus fossilen Quellen, was den Klimawandel weiter verstärkt. "Bei der Suche nach kohlenstoffarmen Alternativen wurde der Wiederverwertung der Hitze, die durch Urbanisierung, Industrialisierung und Klimawandel im flachen Untergrund angesammelt wird, bisher wenig Aufmerksamkeit geschenkt", erklärt Prof. Bayer.