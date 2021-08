Würde bedeuten: im Herbst, über Ostern oder Pfingsten ist Mittelmeer möglich. Im Sommer könnten Nord- oder Ostsee mit Wassertemperaturen über 20 Grad den Urlaub an der Ägäis oder Riviera ersetzen. Also alles schick – oder!? Streuen wir uns nicht Sand in die Augen, meint Klima- und Ozeanforscher Mojib Latif. Mit Blick auf den Sommer im Süden sagt er: "Man muss natürlich auch sehen, dass einige Regionen der Erde fast unbewohnbar werden. Dann werden wir es nicht nur mit Touristenströmen zu tun haben, sondern auch mit Flüchtlingsströmen weiter nach Norden. Und insofern sollte die globale Erwärmung schon jeden von uns angehen."

Die Tourismusforschung beobachtet ebenfalls seit Jahren Klimaveränderungen in südlichen Ländern. Und zugleich eine Kopf-in-den-Sand-Strategie der Tourismusbranche. Zwar gäbe es meist Klimaanlagen in Unterkünften, doch die Architektur sei oft billig und verhindere thermische Sonneneinstrahlung nicht, sagt Andreas Kagermeier: "Ich will nicht sagen, dass man da als Rufer in der Wüste steht. Es gibt ja auch eine ganze Reihe nationaler Kollegen in diesen Ländern, die darauf drängen, zukunftsfähig mitzumachen in der Tourismuswirtschaft. So lange es noch halbwegs läuft, lässt man es eben mitlaufen. Aber da können wir uns ja beim Klimawandel an die eigene deutsche Nase fassen."