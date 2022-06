Unser Ernährungssystem erzeugt so viele CO2 wie kaum ein anderer Industriezweig auf der Welt. Etwa ein Drittel der weltweiten Treibhausgas-Emission ist darauf zurückzuführen. Die Klimaziele des Pariser Abkommens könnten so in Gefahr geraten, warnen Forschende in einem Bericht, der im Science Magazin erschienen ist.



Gleichzeitig muss sich die Lebensmittelproduktion selbst an die neuen Bedingungen durch den Klimawandel anpassen. Überschreitet die Erderwärmung die 1,5 Grad Marke, verändern sich Ökosysteme und Klimazonen. Das beeinflusst wiederum den Anbau von Nutzpflanzen sowie den Lebensraum von Nutztieren. Die Erwärmung der Weltmeere führt zudem zu geringeren Erträgen in der Fischerei. In Kombination mit Extremwetter-Ereignissen und dem Anstieg des Meeresspiegels werden sich Ungleichheiten beim Zugang zu Lebensmitteln weiter verschärfen. Lebensmittelpreise werden in die Höhe klettern, der Hunger auf der Welt zunehmen.