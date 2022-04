Friederike Pfeifer vom IKEM nennt die Elektrobusse der Verkehrsbetriebe Ludwigslust-Parchim als gutes Beispiel, wie sich der ÖPNV in einem flächenreichen und dünn besiedeltem Landkreis in Mecklenburg-Vorpommern gestalten lässt.



Jürgen Gies vom Difu nennt das Projekt "Muldental in Fahrt" im Landkreis Leipzig als gutes Beispiel. "Da hat man das Angebot deutlich verbessert und den Stadtbusverkehr eingeführt." Auch Vorarlberg in Österreich hat einen Stadtbusverkehr geschaffen und gute Erfahrungen gesammelt. Der flexible ÖPNV im Landkreis Vechta hat dort überhaupt erst mal einen ÖPNV für jedermann geschaffen. Davor war es nur der reine Schülerverkehr.



Als Negativ-Beispiel führt Gies einen Landkreis in Rheinland-Pfalz an, in dem ein Betreiberwechsel massive Probleme bereitet habe. Dort kannte das Fahrpersonal die Routen nicht. "So darf man es nicht machen, denn wenn man auf das Auto verzichten will, muss das Angebot verlässlich sein."