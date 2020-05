Wie so manches Mal in der Wissenschaft begann die Forschung des deutsch-spanischen Teams mit einer Art Zufall: 2013 führte UFZ-Forscher Matthias Koschorreck gemeinsam mit einem spanischen Team eine Messkampagne in Katalonien durch. Sie wollten wissen, wie viel Treibhausgase im Einzugsgebiet eines kleinen Flusses freigesetzt wird. Doch der Fluss führte zu dieser Zeit wenig Wasser, Teile des Flussbetts waren ausgetrocknet. Da kam dem Team ein spontaner Gedanke, erzählt der Biologe.

In Magdeburg war der Domfelsen 2019 plötzlich begehbar. Bildrechte: dpa

In den vergangenen Jahren sind Koschorreck und sein Kollege Rafael Marcé vom ICRA im spanischen Girona diesem Phänomen in weiteren Studien nachgegangen. Sie führten unter anderem Messungen an verschiedenen Punkten in Spanien und Deutschland durch. Überall stießen sie auf dasselbe Ergebnis: Die ausgetrockneten Bereiche der Gewässer setzten deutlich messbare und zum Teil erhebliche Mengen an Kohlendioxid frei. War das also überall auf der Welt so?