Wie wir Kindern den Klimawandel erklären können

Die amerikanische Präsidentschaftswahl hat es noch einmal deutlich gezeigt: Wir leben in einer Zeit, in der Unsicherheiten und Krisen die Gesellschaften spalten und in der immer wieder Konflikte drohen, einen Flächenbrand auszulösen. Dazu kommen große weltweite Herausforderungen wie der Klimawandel, der so komplex und unkontrollierbar scheint, dass selbst Erwachsene sich ohnmächtig fühlen. Wie also können diese Erwachsenen ihren Kindern erklären, was passiert, ohne ihnen Angst zu machen?