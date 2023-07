Mobile Klimageräte sind an heißen Tagen eine vergleichsweise preiswerte Möglichkeit, eine aufgewärmte Wohnung zu kühlen. Wer eine Gastherme installiert hat, sollte bei der Verwendung allerdings vorsichtig sein: Unter Umständen können die Geräte die Abgase der Therme zurück in den Raum ziehen und so für eine gefährliche Menge Kohlenmonoxid sorgen.

Mobile Klimaanlagen leiten warme Luft ins Freie

Vorsicht ist in diesem Zusammenhang vor allem mit kleineren, mobilen Klimaanlagen geboten, sogenannten Monoblockgeräten. Diese Anlagen kühlen den Raum, indem sie warme Luft nach draußen leiten. Diese Luft strömt von anderswo nach, beispielsweise durch die Wohnungstür oder ein offenes Fenster in der Wohnung. In Wohnungen mit Gastherme oder Durchlauferhitzer ist auch der Kamin so eine Verbindung ins Freie, durch die Luft in den entsprechenden Raum nachströmt.

Über den angeschlossenen Schlauch links hinten im Bild leitet die Mini-Klimaanlage warme Luft ins Freie. Bildrechte: imago images/KS-Images.de

Wenn nun die Gastherme genutzt wird, beispielsweise um zu duschen oder Geschirr abzuwaschen, dann ziehen die Abgase nicht über den Kamin ab, wie es normalerweise der Fall wäre, sondern werden von der Klimaanlage in den Raum gezogen. Bestandteil der Abgase ist das giftige Gas Kohlenmonoxid (CO), das beim Verbrennen entsteht. Sammelt sich Kohlenmonoxid in einem ungelüfteten Raum, ist das gefährlich, weil das farblose, geruchslose Gas beim Einatmen in größeren Mengen zum Ersticken führen kann.

Im Sommer "zieht" der Kamin schlechter

Im Sommer kommt dieser Effekt ohnehin leichter zustande, weil der Kamin bei warmen Außentemperaturen nicht mehr richtig "zieht": Es findet kein temperaturbedingter Luftaustausch statt, der üblicherweise auch das Kohlenmonoxid schnell abtransportieren würde. Wer eine Gastherme besitzt, sollte daher auch bei höheren Außentemperaturen lüften, wenn beispielsweise geduscht oder abgewaschen wird.

Kohlenmonoxid bindet bis zu 300-mal stärker als Sauerstoff an den roten Farbstoff Hämoglobin im Blut. Deshalb kommt relativ schnell zu einem starken Sauerstoffmangel im Körper. Die Symptome einer Kohlenmonoxid-Vergiftung sind Kopfschmerzen, Herzrasen, Übelkeit, Apathie und im schlimmsten Fall der Tod.

Splitgeräte sind weniger problematisch