Unternehmen wie Daimler, Apple und Amazon wollen CO2-neutral werden. Und zwar am liebsten so schnell wie möglich: Daimler beispielsweise kündigte an, dass 2039 (oder sogar noch schneller) die gesamte Neuwagenflotte von Mercedes-Benz klimaneutral sein soll. Ein Grund dafür dürfte auch sein, dass Verbraucherinnen und Verbraucher klimabewusster werden und die Produkte, die sie kaufen, bewusster auswählen.