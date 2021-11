Klimagipfel Diese Mitteldeutschen sind in Glasgow dabei

Hauptinhalt

Bildrechte: MDR/Viktoria Schackow

30.000 Menschen aus der ganzen Welt nehmen an den Klimaverhandlungen in Glasgow teil. Darunter auch einige aus Mitteldeutschland. MDR WISSEN hat sich mit zweien ausgetauscht. Ein Forscher und eine junge Frau: Prof. Reiner Schwarze ist Klimaökonom am Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung (UFZ) in Leipzig und Pia Jorks ist Thüringerin und mit der Jugendklimaorganisation "Klimadelegation" in Glasgow.