Sebastian Vollmer ist eigentlich Professor für Entwicklungsökonomie an der Georg-August-Universität Göttingen. Zuletzt hat er sich allerdings intensiv mit dem Thema Gesundheit auseinandergesetzt: Als Vertreter der Deutschen Wissenschaftsakademie Leopoldina hat er am gemeinsamen Bericht von 27 europäischen Wissenschaftsakademien mitgearbeitet - also kein Appell von irgendwem, sondern von führenden Experten aus ganz Europa. Das Team hat zahlreiche unabhängige Studien analysiert. Der Aspekt der Auswirkungen der Klimaveränderungen auf unsere Gesundheit wird seiner Meinung nach in der Debatte bisher völlig vernachlässigt.