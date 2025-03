"Die Wissenschaft könnte nicht noch deutlicher sagen, dass fossile Brennstoffe uns töten", sagt Shaye Wolf, Leiterin der Klimaforschung am US-amerikanischen Center for Biological Diversity und Hauptautorin der Studie. Der Bericht fasst die bisherigen umfangreichen wissenschaftlichen Erkenntnisse zusammen, die verdeutlichen, dass fossile Brennstoffe und die fossile Brennstoff-Industrie nicht nur die Klimakrise, sondern auch Gesundheitsschäden, Umwelt-Ungerechtigkeit, den Verlust der biologischen Vielfalt und die Plastik- und Agrarchemie-Krise verschärfen. "Wenn wir Öl, Gas und Kohle nicht der Vergangenheit angehören lassen, werden sie uns weiterhin zu mehr Todesfällen, Artensterben und extremen Wetterkatastrophen verdammen", so die Klimaforscherin.