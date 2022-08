Worst-Case-Szenario Der Klimawandel könnte die gesamte Menschheit auslöschen

Aktuell konzentriert sich unsere Forschung zum Klimawandel meist darauf, welche Folgen zu erwarten sind, wenn sich die Erde um eineinhalb bis zwei Grad erwärmt. Ein interdisziplinäres Team aus Forschenden appelliert nun im Journal Proceedings of the National Academy of Sciences (kurz PNAS) an die Wissenschaft: Sie fordern, dass wir uns verstärkt mit Worst-Case-Szenarien zum Klimawandel auseinandersetzen.