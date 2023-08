Bäume entnehmen CO2 aus der Atmosphäre und wandeln es in Biomasse um. Aufforstung gilt daher als ein wichtiges Mittel im Kampf gegen den Klimawandel. Dementsprechend haben verschiedene Regierungen und Organisationen große Programme zur Wiederaufforstung angekündigt. Das Weltwirtschaftsforum etwa will weltweit die Neupflanzung von einer Million Bäume unterstützen. Die US-Regierung hat ein Gesetz verabschiedet, das allein die Pflanzung einer Milliarde Bäume in den USA ermöglichen soll. Doch bei diesen Plänen gibt es einen gewaltigen Haken, wie eine im Journal Bioscience jetzt erschienene Studie zeigt: Es fehlt an Setzlingen und vielfältigem Saatgut für die richtigen Bäume.

Die Forschenden um Tony D'Amato und Peter Clark von der University of Vermont untersuchten insgesamt 605 Baumschulen in 20 Bundesstaaten der USA. Nur 56 davon (9,2 Prozent) seien überhaupt in der Lage gewesen, Setzlinge in der für die Pläne benötigten Stückzahl und Geschwindigkeit zu züchten, so die Forscher in einer Mitteilung zur Studie. Und die allermeisten dieser Baumschulen hätten sich auf Baumarten spezialisiert, die für die schnelle Produktion von Holz optimal seien. Diese seien jedoch nicht an die zu erwartenden heißen Klimabedingungen angepasst. Außerdem fehle es an den Arten, die zu den jeweils lokalen Ökosystemen passen.