Aber es gibt auch Erfolge. "Viele Maßnahmen, die Treibhausgas-Emissionen reduzieren, helfen nicht nur kurzfristig der Gesundheit vieler Menschen, sondern verringern auch langfristig die Gefahren, die durch den Klimawandel entstehen", sagt der britische Forscher Andrew Haines, der in diesem Jahr mit dem "Tyler Prize for Environmental Achievement" ausgezeichnet wurde, der auch "Umwelt-Nobel-Preis" genannt wird. Beispielsweise entstehe die Luftverschmutzung durch Feinstaub oftmals auf die gleiche Weise wie Treibhausgas-Emissionen. Zudem führt die Gewinnung von Energie aus fossilen Quellen auch zu unzähligen Toten – laut einer Studie aus den "Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America" (PNAS) könnten durch eine Umstellung auf erneuerbare Energiequellen Millionen von vorzeitigen Toden verhindert werden.



Ein weiterer wichtiger Punkt stellt die Ernährung dar. Insgesamt sollten die Menschen mehr Obst und Gemüse und weniger rotes Fleisch essen, wie der IAP-Bericht unterstreicht. Denn dadurch würden nicht nur Treibhausgas-Emissionen sinken, sondern auch Wasserverbrauch und Landnahme. Und auch das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen oder Schlaganfälle ließe sich dadurch reduzieren. Und schließlich steigt mit dem Klimawandel auch die Gefahr für Infektionskrankheiten. Eine Analyse aus dem vergangenen Jahr, die ebenfalls in "Lancet Planetary Health" veröffentlicht wurde, hat ergeben, dass bis 2070 4,7 Milliarden Menschen zusätzlich durch Malaria und Dengue gefährdet sind, im Vergleich zum Zeitraum 1970-1999. Darum sollte auch die Überwachung dieser Krankheiten ausgebaut und Warnsysteme installiert werden.



Besonders marginalisierte Gruppen wie Indigene, Frauen, Kinder und arme Menschen sollten dabei in den Fokus genommen werden, betont der Bericht. Denn sie tragen mit am wenigsten zum Klimawandel bei, leiden aber am meisten unter ihm. "Aus diesem Grund sollte Gleichheit auf lokaler, regionaler und internationaler Ebene bei der Forschung und auch den politischen Maßnahmen im Vordergrund stehen", resümiert Volker ter Meulen, Co-Chef des IAP-Projekts.