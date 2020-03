Durch den Klimawandel wird es wärmer und trockener in Deutschland, zu diesem Ergebnis kommt der Deutsche Wetterdienst. Das öffentlich-rechtliche Institut für Meteorologie hat jetzt eine Prognose veröffentlicht, wie sich das Klima in der Bundesrepublik in den kommenden zehn Jahren entwickeln wird. Allein das laufende Jahr 2020 könnte im Durchschnitt 1,0 bis 1,5 Grad wärmer sein, als das langjährige Mittel der Jahre 1981 bis 2010. In diesen 30 Jahren lag die durchschnittliche Temperatur in Deutschland bei 8,9 Grad Celsius. Das sind 0,7 Grad mehr, als im alten Referenzzeitraum 1961 bis 1990.