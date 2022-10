Eine schwere Dürre in Europa, wie sie im diesjährigen Sommer (2022) vorgekommen ist, könnten beim aktuellen Stand der Erderwärmung statistisch gesehen einmal in 20 Jahren vorkommen. Das ist das Ergebnis einer neuen Studie der Forschungsgruppe "World Weather Attribution", der unter anderem die deutsche Klimaforscherin Friederike Otto vom Imperial College London angehört.

Aktuell hat sich die Durchschnittstemperatur durch die industriellen CO2-Emissionen bereits um 1,2 Grad erhöht, verglichen mit der Zeit vor der Industrialisierung. Dadurch sei die Gefahr einer Dürre wie in diesem Jahr drei bis vier Mal größer geworden. Eine extreme Bodentrockenheit, wie sie zwischen Juni und August beobachtet wurde, sei früher nur alle 60 bis 80 Jahre zu erwarten gewesen.

"In Europa haben Dürren zu geringeren Ernten geführt. Das war besonders deshalb besorgniserregend, da die Dürren auf klimawandelbedingte Hitzewellen im Süden Asiens folgten, die auch Getreideernten zerstört haben - und das alles zu einer Zeit, in der die Lebensmittelpreise aufgrund des Krieges in der Ukraine ohnehin extrem hoch waren", sagte Otto. "Wir müssen damit aufhören, fossile Brennstoffe zu verbrennen, wenn wir das Klima stabilisieren und eine weitere Verschlimmerung dieser Dürreereignisse vermeiden wollen", sagte Sonia Seneviratne, eine ebenfalls beteiligte Forscherin der Eidgenössischen Technischen Hochschule Zürich.